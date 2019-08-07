2019/08/07 | 08:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أريان_شاهفيسي مقدّمةأصبحت عبارة "تمكين النساء"، ضمن خطابات المساعدة والتنمية، شعارًا يرمز إلى الفضيلة.
ولكن بلورة هذا الهدف أو بعض متغيّراته، تفرّق بين البرامج/المشاريع الليبرالية والأخرى التقدميّة أو الـ"نسويَة"، بالمعنى الواسع للنسوية.
فليس هناك من مثال أكثر إنطباقًا على ذلك كحملة "أثر الفتاة"(Girl Effect) ، والتي قامت بها الشركة المتعدّدة الجنسيات نايكي (Nike).
وقد أُطلقت الحملة في العام 2015، بناءً على ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أريان شاهفيسي - -تمكين النساء-، الإمبرياليّة، وقاعدة كمّ الأفواه العالمية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ولكن بلورة هذا الهدف أو بعض متغيّراته، تفرّق بين البرامج/المشاريع الليبرالية والأخرى التقدميّة أو الـ"نسويَة"، بالمعنى الواسع للنسوية.
فليس هناك من مثال أكثر إنطباقًا على ذلك كحملة "أثر الفتاة"(Girl Effect) ، والتي قامت بها الشركة المتعدّدة الجنسيات نايكي (Nike).
وقد أُطلقت الحملة في العام 2015، بناءً على ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أريان شاهفيسي - -تمكين النساء-، الإمبرياليّة، وقاعدة كمّ الأفواه العالمية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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