أريان شاهفيسي - -تمكين النساء-، الإمبرياليّة، وقاعدة كمّ الأفواه العالمية

2019/08/07 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أريان_شاهفيسي مقدّمةأصبحت عبارة "تمكين النساء"، ضمن خطابات المساعدة والتنمية، شعارًا يرمز إلى الفضيلة.ولكن بلورة هذا الهدف أو بعض متغيّراته، تفرّق بين البرامج/المشاريع الليبرالية والأخرى التقدميّة أو الـ"نسويَة"، بالمعنى الواسع للنسوية.فليس هناك من مثال أكثر إنطباقًا على ذلك كحملة "أثر الفتاة"(Girl Effect) ، والتي قامت بها الشركة المتعدّدة الجنسيات نايكي (Nike).وقد أُطلقت الحملة في العام 2015، بناءً على ......

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