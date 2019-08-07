تدريسية في جامعة بابل تتمكن من تغيير فصيلة دم الإنسان بواسطة البكتريا

2019/08/07 | 08:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت التدريسية في كلية التمريض بجامعة بابل الدكتورة ندى خزعل هندي، من تغيير فصيلة دم الإنسان بواسطة بكتريا القولون .

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