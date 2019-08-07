بعد قرار المحكمة الاتحادية .. مجلس وزراء كوردستان يجتمع بشأن كركوك والمادة 140

2019/08/07 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يعقد مجلس وزراء اقليم كوردستان صباح اليوم الاربعاء جلسة للتباحث حول الاصلاحات الحكومية، وتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

ومن المقرر ان ينعقد الاجتماع في الساعة الـ11 من صباح اليوم برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وسيتضمن اجتماع اليوم ايضا اضافة الى مشروع الاصلاحات الحكومية والخطوط العامة لبرنامج عمل الحكومة الجديدة في الاقليم مناقشة الاوضاع في كركوك وتطبيق المادة 140 من الدستور خاصة بعد صدور تفسير من المحكمة الاتحادية العليا على سلطة قضائية بالعراق على ان بقاء سريان المادة.

قضت المحكمة الاتحادية العليا نهاية شهر تموز الماضي ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.

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