الذهب يعاود الصعود صوب ذروة 6 سنوات

2019/08/07 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارتفعت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، لتتماسك قرب أعلى مستوى لها في أكثر من ست أعوام مع اشتداد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بما يهدد النمو الاقتصادي العالمي.وكان سعر الذهب في التعاملات الفورية مرتفعا 0.5 بالمئة إلى 1470.96 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ مايو 2013 عند 1474.81 دولار في وقت […]

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