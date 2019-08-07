2019/08/07 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

يعقد مجلس وزراء اقليم كوردستان صباح اليوم الاربعاء جلسة للتباحث حول الاصلاحات الحكومية، وتطبيق المادة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعد قرار المحكمة الاتحادية .. مجلس وزراء كوردستان يجتمع بشأن كركوك والمادة 140) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعد قرار المحكمة الاتحادية .. مجلس وزراء كوردستان يجتمع بشأن كركوك والمادة 140) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).