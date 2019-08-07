2019/08/07 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية إتلاف كمية من الأدوية منتهية الصلاحية في مركز الشحن الجوي في منفذ مطار البصرة الدولي.وذكر بيان للهيئة لها , أنه “تم إتلاف المضبوطات في المحرقة الطبية الخاصة في مستشفى الموانئ بموجب محضر إتلاف اصولي من الجهات ذات العلاقة والاختصاص .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إتلاف أدوية منتهية الصلاحية في مطار البصرة النعيم نيوز.

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