نائب: تصريح السفير الامريكي معني به الخونة والعملاء والفاسدين الذين باعو الوطن

2019/08/07 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداستنكر النائب حسن سالم، اليوم الاربعاء، تصريح السفير الأمريكي تولر بشان بقاء القوات الامريكية في العراق والذي عبر حسب زعمه بان ذلك بموافقة القادة العراقيين والذي يعد انتهاكا صارخا لسيادة العراق.

وقال سالم في تصريح صحفي صدر عن مكتبه ووصل “النور نيوز” نسخة منه ان “كلام السفير الامريكي معني به الخونة والعملاء والفاسدين الذين باعو العراق لقاء المناصب والاموال داعيا الوطنيين الى بيان موقفهم من هذه التصريحات المذله والمهينة الى الشعب العراقي”.

واكد سالم ان “على الحكومة والخارجية بيان موقفها من خلال رفضها لهذه التصريحات قولا وفعلا واستدعاء السفير الامريكي وتسليمه مذكرة احتجاج وعدم التدخل بشؤون العراق”.

كما دعى النائب حسن سالم الكتل الوطنية وردا على هذه التصريحات الاسراع بتشريع قانون اخراج القوات الامريكية من العراق.

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