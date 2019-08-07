شرطة بغداد: الهاربين من سجن القناة ليسوا المقبوض عليهم في صالات القمار والروليت

2019/08/07 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت قيادة شرطة بغداد، الاربعاء، ان الموقوفين الهاربين من سجن القناة شرقي بغداد، ليسوا هم نفسهم الذين تم إلقاء القبض عليهم في صالات القمار والروليت.

وذكرت القيادة في توضيح لها وصل “النور نيوز” نسخة منه “فيما يخص موضوع خروج الموقوفين من موقف مركز القناة هم ليسوا نفسهم الذين تم إلقاء القبض عليهم في صالات القمار والروليت، كما تم عرضه في احد القنوات الفضائية”.

وكانت مديرية أمن الحشد الشعبي، كشفت أول أمس، عن تنفيذ أكبر حملة لملاحقة مافيات الروليت وصالات القمار وبيع النساء، فيما بينت انها اعتقلت 25 شخصا يدعون انتماءهم للحشد.

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