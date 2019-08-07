مايكروسوفت: هاكرز روس يخترقون الشبكات عبر إنترنت الأشياء

2019/08/07 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..تستفيد مجموعة اختراق روسية من الإجراءات الأمنية السيئة لأجهزة إنترنت الأشياء للتسلل إلى شبكات الشركات وفقًا لما ذكرته شركة مايكروسوفت.وكشفت الشركة أن “باحثون من مركز تهديدات الاستخبارات التابع لمايكروسوفت اكتشفوا محاولات قرصنة للشركات التي تستخدم أجهزة إنترنت الأشياء الشائعة، وهي هواتف VOIP وطابعات المكاتب وأجهزة فك ترميز الفيديو، وأرجعت مايكروسوفت الهجمات إلى مجموعة […]

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