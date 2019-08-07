الرافدين يعلن حصيلة انجاز ومنح القروض بمختلف أنواعها للمواطنين

2019/08/07 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، عن إنجاز ومنح القروض بكافة أنواعها للمواطنين خلال شهر حزيران الماضي.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “حصيلة القروض التي تم منحها للمواطنين في شهر حزيران الماضي تمثلت بمنح قروض البناء في قطعة ارض وقد بلغ عدد معاملات المنح 91 معاملة

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