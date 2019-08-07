الرافدين يعلن حصيلة انجاز ومنح القروض بمختلف أنواعها للمواطنين

2019/08/07 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

أعلن مصرف الرافدين، عن إنجاز ومنح القروض بكافة أنواعها للمواطنين خلال شهر حزيران الماضي.

وقال المكتب ...

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