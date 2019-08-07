2019/08/07 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاربعاء، اعتقال احد الارهابيين المطلوبين وتدمير مضافة في المقدادية خلال عملية إرادة النصر الثالثة.وقال قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي في بيان ، إن ” القطعات الأمنية المشاركة في عملية إرادة النصر الثالثة تتقدم وفق الخطط المرسومة من قيادة العمليات المشتركة”.وأضاف العبادي , أنه “تم تدمير مضافة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضمن عملية إرادة النصر الثالثة..



اعتقال إرهابي وتدمير مضافة في ديالى النعيم نيوز.

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