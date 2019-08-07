مستشار رئيس الوزراء يصدر توضيحا بشأن اصلاح المنظومة الرياضية

2019/08/07 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة اياد بنيان، الأربعاء، ان هناك لغطاً يثار بين الحين والآخر حول عمل اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 140 ) لسنة 2019 وبهذا الخصوص.وقال بنيان في بيان تلقت / المعلومة/ نسخة منه، ان “اللجنة المشكلة مستمرة بالعمل وفق ما حددته الضوابط والإجراءات القانونية التي […]

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