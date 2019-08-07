ايران: الحظر على ظريف يتعارض مع القوانين الدولية وميثاق الامم المتحدة

2019/08/07 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه سفير ومندوب ايران الدائم في منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي رسالة الى الأمين العام للمنظمة اعتبر فيها فرض الحظر من قبل اميركا على وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف انتهاكا سافرا للمبادئ الاساسية للقوانين الدولية واهداف ومبادئ ميثاق المنظمة.واشار تخت روانجي في الرسالة الى انه وفق اعلان المسؤولين الاميركيين فان هذا الحظر …

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