2019/08/07 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عملاق صناعة السيارات Chery عن النموذج الرابع الجديد من سيارات Tiggo، الذي يؤمل من خلاله اكتساح سوق السيارات رباعية الدفع.جاءت Tiggo 4 الجديدة بهيكل أنيق وعصري شبيه بهياكل سيارات creta الشهيرة من “هيونداي”، مزود بمصابيح مميزة تعمل بتقنيات LED، وسقف بانورامي كبير، وعجلات بمقاس 18 إنش.وحصلت هذه السيارة على مقصورة واسعة مزودة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص Chery الصينية تنافس الشركات العالمية بسيارة متطورة وأنيقة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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