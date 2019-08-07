مجلس الوزراء يعلن أطول عطلة للموظفين هذا العام

2019/08/07 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرحدد مجلس الوزراء، عطلة عيد الأضحى ابتداءً من يوم الأحد القادم، وهي أطول عطلة مستمرة للموظفين هذا العام.

أعلن مجلس الوزراء أطول عطلة مستمرة للموظفين هذا العام بمناسبة عيد الأضحى تبدأ من يوم الأحد المقبل ولمدة خمسة أيام

تبدأ العطلة وفق بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، من مطلع الأسبوع المقبل 11 آب/أغسطس، ولمدة خمسة أيام تنتهي بنهاية الأسبوع 15 آب/أغسطس.

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كيف يبدو العيد في العراق؟

فعليًا، تبدأ العطلة بالنسبة للموظفين من يوم الجمعة المقبل التاسع من آب/أغسطس وتستمر لتسعة أيام تنتهي يوم السبت 17 آب/أغسطس، وبذلك تكون أطول عطلة للموظفين خلال هذا العام.

يبلغ عدد الموظفين في العراق نحو 4 ملايين موظف وفق البيانات والتصريحات الحكومية، مقابل نسب كبيرة من البطالة والعاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص والذين لا يتمتعون بذات الامتيازات ومن بينها العطل الرسمية، في ظل غياب ضوابط عمل القطاع الخاص والضمان الاجتماعي.

وعيد الأضحى هو أحد عيدين عند المسلمين، ويوافق أول أيام العيد يوم العاشر من شهر ذي الحجة الهجري، ويعتبر هذا العيد أيضًا ذكرى لقصة النبي إبراهيم عندما أراد التضحية بابنه إسماعيل تلبية لأمر ربه، لذلك يقوم العديد من المسلمين بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام (خروف أو بقرة أو ناقة) وتوزيع لحم الأضحية بين الأقارب والفقراء وجيرانهم، ومن هنا جاء اسمه عيد الأضحى.

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