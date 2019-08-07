قائدي عمليات الفرات الاوسط وشرطة كربلاء يعقدان اجتماعاً أمنياً خاصاً بخطة عيد الأضحى وعودة الحجاج

2019/08/07 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد قائد عمليات الفرات الاوسط الفريق الركن قيس خلف المحمداوي، وقائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني، اجتماعاً امنياً خاص بالخطة الامنية لعيد الاضحى المبارك.

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