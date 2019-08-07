عضو بحزب البارزاني يرد على اتهام الاسايش باستهداف المسيحيين في سهل نينوى

2019/08/07 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي، على اتهامات القيادي باللواء 30 في الحشد الشعبي سعد القدو لقوات الاسايش الكردية لاستهداف المسيحيين في سهل نينوى لاتهام الحشد الشعبي بذلك، معتبرا اياها تصريحات خطيرة وتمس النسيج الوطني.وقال الفيلي في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، إن “لا صحة لاتهامات القدو للاسايش بقتل مسيحيين في مناطق سهل […]

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