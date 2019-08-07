الكمارك تعلن عن اتلاف مستلزمات ومواد طبية منتهية الصلاحية في كمرك مطار البصرة

2019/08/07 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، أتلاف كمية من الأدوية منتهية الصلاحية في مركز الشحن الجوي في مطار البصرة. وقالت الهيئة في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، انه “ومن خلال دورها في الرقابة والأشراف ومن خلال المتابعة لعمل الدوائر العاملة في منافذها، تمكنت من اتلاف كمية من الأدوية منتهية الصلاحية في […]

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