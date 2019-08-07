تصميم أرق ذهب في العالم

2019/08/07 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..صمم علماء بريطانيون ذهبا بسماكة ذرتين فقط في المختبر، ليكون “أرق ذهب في العالم” ويُنظر إليه تقنيا على أنه “ثنائي الأبعاد”.ويتميز التصميم المبتكر بأنه أرق بمعدل مليون مرة من ظفر الأصبع، حيث يبلغ قياسه الرسمي 0.47 نانومتر، مع إنشاء ذرتين فوق بعضهما البعض.ويمكن استخدام المواد الثورية هذه لإنشاء تكنولوجيا […]

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