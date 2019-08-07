2019/08/07 | 09:55

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امانة بغداد تنفذ حملة لمصادرة الأغنام وغلق المحال المخالفة شمال شرقي العاصمة

أعلنت أمانة بغداد، الاربعاء، عن حملة لمصادرة الأغنام وغلق محال

مخالفة شمال شرقي العاصمة.

وذكر بيان للأمانة ان "ملاكاتها في بلدية الشعب قامت بحملة لمصادرة

الأغنام وازالة مجموعة من الحضائر بالاضافة الى غلق عدد من المحلات

المتجاوزة التي تقوم برمي مخلفاتها من الخشب والحديد في نهر الشارع

ضمن سوق 4000 وشارع زين القوس وشارع عدن والتي تعد من الشوارع

الحيوية والمهمة في القاطع".

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