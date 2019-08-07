2019/08/07 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} في وضع أقل ما يوصف بـ"المهين والبائس" يشهده المواطن في مديرية مرتبطة برئاسة الوزراء التي ينبغي ان تكون في أعلى تنظيم وأفضل خدمات.

ويرصد أحد المراجعين الحال المزري في مؤسسة السجناء السياسيين في جانب الرصافة ببغداد خلال مراجعته للمديرية صباح اليوم الأربعاء.ويقول: "الموظفون منشغلون في تناول وجبة الفطور على نسيم أجهزة التبريد فيما ينتظر المواطنون وأغلبهم من السجناء أمام أبواب وشبابيك مخصصة للمراجعة وتفلح وجوهم سموم {السبالت} في صيف لاهب".وتساءل "أين الاولوية يا رئيس الوزراء التي تقولها في البرنامج الحكومي وهذا الوضع في دائرة مرتبطة برئاسة الوزراء".واستغرب "سبب وضع جهاز تبريد في الخارج للمراجعين وهو عاطل؟!".



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. وضع مهين وبائس في مديرية مرتبطة برئاسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. وضع مهين وبائس في مديرية مرتبطة برئاسة الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).