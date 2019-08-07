قبل عيد الاضحى.. مطاردة الاغنام ومصادرة عدد منها

2019/08/07 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت أمانة بغداد، الاربعاء، عن حملة لمصادرة الأغنام وغلق محال مخالفة شمال شرقي العاصمة.

وذكر بيان للأمانة تلقت {الفرات نيوز} ان "ملاكاتها في بلدية الشعب قامت بحملة لمصادرة الأغنام وازالة مجموعة من الحضائر بالاضافة الى غلق عدد من المحلات المتجاوزة التي تقوم برمي مخلفاتها من الخشب والحديد في نهر الشارع ضمن سوق 4000 وشارع زين القوس وشارع عدن والتي تعد من الشوارع الحيوية والمهمة في القاطع".انتهى

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