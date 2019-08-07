امانة العاصمة تشن حملة لمصادرة الاغنام في بغداد

2019/08/07 | 09:55

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العهد نيوز- بغداد

أعلنت أمانة بغداد، عن حملة لمصادرة الأغنام وغلق محلات مخالفة شمال شرق بغداد.

وذكرت الأمانة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، أن "الأمانة

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