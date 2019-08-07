المالية النيابية: ملف موازنة 2020سينتهي اواخر ايلول المقبل

واضاف، ان "لجنة المناقشة قدمت مسودة النفقات الجارية والاستثمارية المتوقعة لموازنة 2020، ولكن هذه لم تكن النسخة الاخيرة ولكنها المقترحة من الوزارات وسيتم صياغة الموازنة واعادة ترتيبها من قبل وزارة التخطيط وترسل الى وزارة المالية ليتم بعدها تسليمها الى مجلس الوزراء".
وأشار الى، ان "اعداد الموازنة من قبل الوزارات المذكورة وانهاء ملفها سيكون عند نهاية الشهر ايلول المقبل، وقد تحتسب الموازنة عند سعر برميل النفط للعام الجاري او قد يحصل تخفيض لسعر البرميل، خاصة ان هناك عجز كبير في الموازنة".
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