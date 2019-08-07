علماء يكشفون مقابر تعود إلى حضارة قديمة كانت قائمة في الصحراء الليبية

2019/08/07 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت مجموعة علماء دولية عن اكتشاف مقابر تعود إلى حضارة قديمة كانت قائمة في الصحراء الليبية قبل حضارة مصر القديمة.تعود القطع الأثرية التي عثر عليها إلى 9300-4000 سنة قبل الميلاد.ويفيد موقع Science Alert بأن العثور على هذه القطع يشير إلى وجود حضارة مزدهرة ومجتمع متطور.ودرس العلماء المقابر التي […]

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