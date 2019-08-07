2019/08/07 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتراق مجمع تجاري بالكامل نتيجه تماس كهربائي في نينوى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. احتراق مجمع تجاري بالكامل في نينوى) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. احتراق مجمع تجاري بالكامل في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).