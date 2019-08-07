English | كوردى

شاهد بالفيديو.. 2019 08 06 10 00 064


شاهد بالفيديو.. 2019 08 06 10 00 064
2019/08/07 | 09:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: kVz-0MzwpI4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. 2019 08 06 10 00 064) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. 2019 08 06 10 00 064) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).

كامل التفاصيل في: قناة العراقية ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا