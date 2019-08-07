الرافدين: عشرات القروض منحت للمواطنين خلال شهر حزيران الماضي

2019/08/07 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلن مصرف الرافدين ،اليوم الأربعاء، عن انجاز ومنح القروض بكافة انواعها للمواطنين خلال شهر حزيران الماضي.وذكر المصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان ‘حصيلة القروض التي تم منحها للمواطنين في شهر حزيران الماضي تمثلت بمنح قروض البناء في قطعة ارض وقد بلغ عدد معاملات المنح ( 91 ) معاملة […]

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