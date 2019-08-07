الرافدين يعلن حصيلة القروض بمختلف أنواعها للمواطنين

2019/08/07 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، عن إنجاز ومنح القروض بكافة أنواعها للمواطنين خلال شهر حزيران الماضي.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان لها ، إن “حصيلة القروض التي تم منحها للمواطنين في شهر حزيران الماضي تمثلت بمنح قروض البناء في قطعة أرض وقد بلغ عدد معاملات المنح 91 معاملة وقروض المشاريع الصغيرة البالغة 15 مليون دينار حيث …

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