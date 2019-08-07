الطاقة النيابية تتهم النفط بـ”الاستخفاف” بحقوق البصرة من التعيينات

2019/08/07 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم عضو لجنة النفط والطاقة النائب عن البصرة عدي عواد، الأربعاء، وزارة النفط بـ”الاستخفاف” بحقوق المحافظة من التعيينات، مشيرا إلى أن هناك حيف وقع على الاهالي وشعبها بسبب الخدمات السيئة.وقال عواد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “وزارة النفط اقدمت على تعيين ٩٧ % من المحافظات المجاورة وتركت البصرة بلا تعيين”، مؤكدا أنه “أقدمت عليه […]

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