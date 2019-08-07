القبض على شخصين يحتالان على المواطنين عبر الفيسبوك في كربلاء

2019/08/07 | 10:03

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بغداد اليوم-كربلاء

أعلنت مديرية شرطة كربلاء، الأربعاء، 07 آب، 2019، إلقاء القبض على شخصين يحتالان على المواطنين عبر الفيسبوك في المحافظة.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مفارز قسم شرطة النجدة وفي كمين محكم، تمكنت من إلقاء القبض على شخصين يقومان بالاحتيال على المواطنين عبر الفيسبوك بعد استدراجهما الى الكمين ووقوعهما بأيدي رجال النجدة".

وأشارت الى ان العملية جاءت "من خلال مواطنٍ الذي قدم البلاغ ضدهما"، مبينة "حيث ان المتهمين أرادا الاحتيال ببيع دار سكنية طابو صرف تعود لاحد المواطن بعد تزوير سند العقار والمستمسكات وعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي لرهنه بمبلغ 12،000،000 مليون دينار عراقي ولكن مهنية وجهود العيون الساهرة حالت دون ذلك".

ولفتت إلى "تسليم المتهمين الى قسم مكافحة الاجرام لاستكمال الاجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة معهما، واحالتهما الى الجهات المختصة لنيل جزائهما العادل".

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