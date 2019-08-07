وفاة وزيرة الخارجية الهندية السابقة سوشما سواراج

2019/08/07 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أنهت أزمة قلبية حياة وزيرة الخارجية الهندية السابقة سوشما سواراج، إحدى أكثر الشخصيات السياسية النسائية شهرة في بلادها، بحسبما أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم الأربعاء.وتعرضت سواراج لانتكاسة صحية، لكنها تولت مهام وزارة الخارجية لخمس سنوات، إلى أن عين مودي مكانها س.جيشنكار في تعديل حكومي في مايو الماضي.وكتب مودي ينعى وزيرة […]

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