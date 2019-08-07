“بالفديو”.. نائب كويتي سابق يكشف تفاصيل التحقيق مع وزراء “الحكومة الكويتية المؤقتة”

2019/08/07 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كشف النائب الكويتي السابق احمد باقر، عن مخرجات التحقيق الكويتي مع وزراء ما يسمى بالحكومة الكويتية الحرة المؤقتة التي تشكلت في اعقاب الغزو العراقي للكويت.

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