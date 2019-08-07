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البنتاغون: تنظيم داعش عزز قدراته بالعراق وعاود الظهور في سوريا


البنتاغون: تنظيم داعش عزز قدراته بالعراق وعاود الظهور في سوريا
2019/08/07 | 10:06
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