2019/08/07 | 10:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واستأنف أنشطته
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون: تنظيم داعش عزز قدراته بالعراق وعاود الظهور في سوريا ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون: تنظيم داعش عزز قدراته بالعراق وعاود الظهور في سوريا ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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