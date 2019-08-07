2019/08/07 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا النائب عن كتلة صادقون حسن سالم، الأربعاء، إلى الاسراع في اقرار قانون اخراج القوات الامريكية من العراق، فيما طالب باستدعاء السفير الأميركي في بغداد ردا على تصريحاته الأخيرة.وقال سالم في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “كلام السفير الامريكي معني به الخونة والعملاء والفاسدين الذين باعوا العراق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يدعو للاسراع باقرار قانون اخراج القوات الأميركية واستدعاء سفير واشنطن) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يدعو للاسراع باقرار قانون اخراج القوات الأميركية واستدعاء سفير واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).