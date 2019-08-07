2019/08/07 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة اياد بنيان، أن هناك لغطاً يثار بين الحين والآخر حول عمل اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (140 ) لسنة 2019 وبهذا الخصوص.وقال بنيان في بيان تلقى المركز الخبري الوطني ، نسخة منه، إن “اللجنة المشكلة مستمرة بالعمل وفق ما حددته الضوابط […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بنيان: اصلاح المنظومة الرياضية لا يقتصر على مرحلة معينة المركز الخبري الوطني.

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