2019/08/07 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد موقع Starr Fm Online بأنه تم في مدينة أكرا الغانية الاحتفال بزواج رجل معمر 96 سنة وامرأة معمرة 93 سنة.العروسان جيمس أندورفال ومارغريت مانويل تعرفا ببعضهما في ستينيات القرن الماضي، وخلال أكثر من نصف قرن يعيشان سوية وأنجبا تسعة أولاد، والآن قررا تسجيل زواجهما رسميا.تمت مراسم الزواج في كنيسة العنصرة في غانا،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عاشقان معمران 96 و93 سنة يعقدان قرانهما وكالة صدى الاعلام للانباء.

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