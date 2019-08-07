2019/08/07 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر رئيس حزب الحل جمال الكربولي، قيام أنصار حنين القدو، باستهداف الجيش العراقي في سهل نينوى، بأنه محاولة للتغطية على عمليات تهريب النفط والمخدرات.

وقال الكربولي في تغريدة على موقعه في تويتر، إن الأعمال الغوغائية التي استهدفت الجيش وأضعفت هيبة الدولة في سهل نينوى، ليست سوى وسيلة ضغط يستخدمها للتغطية على عمليات تهريب النفط والمخدرات وفرض الإتاوات على الشاحنات وجباية ملايين الدولارات.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكربولي: أنصار حنين القدو استهدفوا الجيش للتغطية على عمليات تهريب النفط والمخدرات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكربولي: أنصار حنين القدو استهدفوا الجيش للتغطية على عمليات تهريب النفط والمخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).