العراق يعتزم انتاج أدوية السرطان

2019/08/07 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت الشركة العامة للصناعات الدوائية في سامراء، الأربعاء، عن خطط ومشاريع لانتاج ادوية السرطان وتوجيه الاستثمار في انتاج العلاجات ذات الجدوى الاقتصادية.وقال مدير عام شركة ادوية سامراء عبد الحميد عبد الرحمن في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “هناك خططا لدى الشركة للنهوض بواقعها تتألف من ثلاثة محاور الاول تحديث الاقسام […]

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