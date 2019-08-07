امانة بغداد تطلق حملة لمصادرة الأغنام وغلق محال مخالفة شمال شرقي العاصمة

2019/08/07 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاربعاء، عن حملة لمصادرة الأغنام وغلق محال مخالفة شمال شرقي العاصمة.وذكر بيان للأمانة تلقت /بدر نيوز/نسخة منه, ان “ملاكاتها في بلدية الشعب قامت بحملة لمصادرة الأغنام وازالة مجموعة من الحضائر بالاضافة الى غلق عدد من المحلات المتجاوزة التي تقوم برمي مخلفاتها من الخشب والحديد في نهر الشارع […]

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