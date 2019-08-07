الشورى الإيراني: قواعد واشنطن ستكون أهدافاً محتملة لجيشنا

2019/08/07 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيهدد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، أمس الثلاثاء، باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة ردّا على كل من يعتدي على إيران، معتبرا أن هذه القواعد مرشحة لأن تكون أهدافا محتملة لبلاده. وقال لاريجاني في مراسم تكريم الصحفيين، إنه «ينبغي أن نضع تحليلا لإجراءات الأمريكيين المحتملة، والتي ربما تكون مقتصرة على القصف، وهناك أيضا ممارسات يمكن أن يضطلع بها الكيان الصهيوني أيضا في هذا المجال».وأضاف: «رد إيران على الذين يسعون وراء الهجمات العسكرية ضدها سيطال العديد من القواعد العسكرية في المنطقة التي تستضيف الأمريكيين والتي يمكن أن تتعرض لأضرار جديّة، علما بأن لهم شيئا من العقل الذي يردعهم عن خوض هذه المغامرات».وتابع: «من المحتمل أن تكون زعزعة الأمن في مناطق من البلاد في جدول أعمال أمريكا وسائر أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن من المؤكد أن إجراءاتهم ضد طهران لن تكون من طراز الحرب».

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