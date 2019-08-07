البدران: يدعو الناخبين في نينوى لتسجيل بياناتهم بايومتريا

2019/08/07 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعا عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم المفوضية الدكتور رياض البدران الناخبين في محافظتي نينوى وكركوك لمراجعة المراكز المنتشرة في المحافظتين لتحديث بياناتهم وتسجيل أسمائهم بايومتريا.

وقال الدكتور رياض البدران ان “المفوضية استعدت استعدادا كاملا من خلال مراكز التسجيل المنتشرة في جميع المحافظات ومنها محافظتي نينوى وكركوك لغرض استقبال الناخبين الذين لم يحدثوا بياناتهم في المحافظتين المذكورتين الى الاسراع ومراجعة مراكز التسجيل فيهن لتحديث بياناتهم والتسجيل بايومتريا ليتسنى لهم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 1 / 4 / 2020”.

مؤكدا على ان “المفوضية ستعمل على اصدار البطاقات الالكترونية للناخبين المسجلين والذين يرومون التسجيل لغرض منحهم تلك البطاقات البايومترية” لافتا الى ان “الانتخابات المقبلة سوف تجري وفق استخدام البطاقة الالكترونية طويلة الامد”.

الى ذلك دعا البدران “الاحزاب السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة إلى المساهمة في حث الناخبين لمراجعة مراكز التحديث لغرض تسجيلها بايومتريا وفقا لقانون مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 المعدل الذي اقره مجلس النواب قبل أيام”.

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