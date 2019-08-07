هذه تفاصيل الاتفاق بين الفياض والمهندس ولواء 30 في الحشد

2019/08/07 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىوصل التفاوض الذي جرى امس بين رئاسة الحشد الشعبي واللواء 30 فيه الى اتفاق يقضي بنصب نقاط تفتيش مشتركة تحفظ هيبة الدولة وتحافظ على النصر المتحقق على داعش في سهل نينوى.

وقال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في مؤتمر صحفي عقده في مبنى محافظة نينوى بمدينة الموصل “بعد عقد الاجتماعات بين الوفد القادم من بغداد مع المسؤولين في الحكومة المحلية في نينوى والقادة الامنيين وقادة لواء الحشد 30، تم التوصل على صيغ مقبولة بهذا الشأن من الجميع وهي تشكيل نقاط تفتيش مشتركة بمشاركة الحشد الشعبي من أبناء منطقة سهل نينوى والجيش والشرطة المحلية”.

من جانبه اكد مصدر امني أن “نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس قرر منح الف درجة الى لواء الحشد 30 في منطقة سهل نينوى لتثبيت عناصر الغير مثبتين على الحشد”.

وكان متظاهرون محتجون على قرار رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة قد قطعوا الطريق المؤدي الى سهل نينوى ومنها طريق الموصل اربيل ، ونصب خيام الاعتصام منذ صباح أمس الاثنين.

ووصل وفد رفيع المستوى من بغداد الى مدينة الموصل صباح امس ضم كلا من الفياض والمهندس والغانمي ويار الله، للتباحث وايجاد صيغة لحل الموضوع.

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