اكتشاف أقدم أسماك المياه العذبة في العالم

2019/08/07 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكتشف علماء أقدم أسماك المياه العذبة في العالم على الإطلاق، التي عاشت خلال حربين عالميتين وقبل وقت طويل من ظهور التيتانيك، حيث بلغ عمرها 112 عاما.وأجرى فريق من العلماء دراسة “أسماك الجاموس الكبيرة” (bigmouth buffalo) في الولايات المتحدة، بين عامي 2011 و2018.وخلال ذلك، اصطادوا عددا كبيرا من الأسماك، التي […]

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