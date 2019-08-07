2019/08/07 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة جديدة مفاجئة أن شرب الكحول في غضون 4 ساعات من النوم يمكن أن يضر بنومك أكثر من الكافيين.وربطت الدراسات السابقة النيكوتين- سواء الناتج عن تدخين السجائر العادية أو الإلكترونية- بالأرق بشكل قوي خاصة عند استهلاكه في المساء.أما بالنسبة للقهوة، فإن الباحثين في جامعات: فلوريدا أتلانتيك وهارفارد وإيموري ومركز ميسيسيبي الطبي، لم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة مفاجئة تبرئ شرب القهوة ليلا من الأرق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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