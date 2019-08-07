أمانة بغداد تصادر أغنام وغلق محال مخالفة شرقي العاصمة

2019/08/07 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، عن حملة لمصادرة الأغنام وغلق محال مخالفة شمال شرقي العاصمة.وذكر بيان للأمانة تلقت “خطوة برس” أن “ملاكاتها في بلدية الشعب قامت بحملة لمصادرة الأغنام وإزالة مجموعة من الحظائر بالإضافة الى غلق عدد من المحلات المتجاوزة التي تقوم برمي مخلفاتها من الخشب والحديد في نهر الشارع

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