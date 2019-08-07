اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن الأفغانية وعصابة إرهابية قرب مطار كابل

2019/08/07 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقعت اشتباكات بين قوات الأمن الأفغانية وعصابة إرهابية، اليوم الاربعاء، قرب مطار كابل في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، وسط أنباء عن احتمال سقوط ضحايا في الاعتداء.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن مصدر رفض الكشف عن هويته، أن" قوات العمليات الخاصة الأفغانية شنت غارة لتعقب شبكة إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" في حي قصبة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.



وخلال هذه المهمة، تعرضت قوات الأمن لنيران معادية واشتبكت مع الإرهابيين".كما وقع انفجاران على الأقل خلال تبادل إطلاق النار الذي استمر لساعات حسب أحد شهود العيان، ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.وأضاف المصدر أن" الإرهابيين المستهدفين مسؤولون عن سلسلة من التفجيرات، بما فيها تفجير على جانب الطريق أسفر عن مقتل خمسة عناصر من قوات مكافحة المخدرات مساء الثلاثاء شمالي كابل.انتهى..م.م

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