اللجنة العليا لإدارة زيارة الاربعين في واسط تناقش الاستعدادات المبكرة لتنظيم وإدارة الزيارة

2019/08/07 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة العليا لإدارة زيارة الاربعين في محافظة واسط اجتماعها الاول لمناقشة الاستعدادات المبكرة لتنظيم وإدارة زيارة الاربعين وخاصة في منفذ زرباطية الحدودي.وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي ان :” الاجتماع الموسع الذي شاركت فيه جميع الدوائر المعنية وبحضور عدد من اعضاء مجلس النواب في المحافظة ، ناقش الملاحظات السلبية التي سجلت خلال زيارة […]

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