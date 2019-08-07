مخزون الخام الأمريكي ينخفض 3.4 مليون برميل

2019/08/07 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن معهد البترول الأمريكي، عن انخفاض مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ، .وهبطت مخزونات الخام 3.4 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 439.6 مليون برميل، بينما توقع المحللون نزولها 2.8 مليون برميل.وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.6 مليون برميل، حسبما ذكر المعهد.وأشارت بيانات معهد البترول إلى […]

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